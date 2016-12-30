陸：人民幣20萬以上跨境交易需報告
中國人民銀行今天宣布，基於加強管理配合反洗錢和反恐等，大額現金交易報告標準由人民幣20萬元調整至5萬元，新增人民幣計價的大額跨境交易報告標準為20萬元。
中國人民銀行（大陸央行）今天公布「金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法」，自2017年7月1日起實施。
根據此辦法，大陸金融機構應當履行大額交易和可疑交易報告義務，向中國反洗錢監測分析中心報送相關報告，接受監督和檢查。
當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支，金融機構應當報送大額交易報告。
中新社報導，先前無需報告大額交易和可疑交易的保險專業代理公司、保險經紀公司、消費金融公司和貸款公司四大類機構，此次也納入管理範圍。
辦法中規定的大額交易報告標準為：一是自然人和非自然人的大額現金交易，境內和跨境的報告標準均為人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上。二是非自然人銀行帳戶的大額轉帳交易，境內和跨境的報告標準均為人民幣200萬元以上、外幣等值20萬美元以上。
三是自然人銀行帳戶的大額轉帳交易，境內的報告標準為人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上，跨境的報告標準為人民幣20萬元以上、外幣等值1萬美元以上。
對自然人客戶「人民幣20萬元以上」的大額跨境轉帳交易報告，是這項辦法的新增標準。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。