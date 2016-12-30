陸：人民幣20萬以上跨境交易需報告

我要評比

中國人民銀行今天宣布，基於加強管理配合反洗錢和反恐等，大額現金交易報告標準由人民幣20萬元調整至5萬元，新增人民幣計價的大額跨境交易報告標準為20萬元。

中國人民銀行（大陸央行）今天公布「金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法」，自2017年7月1日起實施。

根據此辦法，大陸金融機構應當履行大額交易和可疑交易報告義務，向中國反洗錢監測分析中心報送相關報告，接受監督和檢查。

當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支，金融機構應當報送大額交易報告。

中新社報導，先前無需報告大額交易和可疑交易的保險專業代理公司、保險經紀公司、消費金融公司和貸款公司四大類機構，此次也納入管理範圍。

辦法中規定的大額交易報告標準為：一是自然人和非自然人的大額現金交易，境內和跨境的報告標準均為人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上。二是非自然人銀行帳戶的大額轉帳交易，境內和跨境的報告標準均為人民幣200萬元以上、外幣等值20萬美元以上。

三是自然人銀行帳戶的大額轉帳交易，境內的報告標準為人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上，跨境的報告標準為人民幣20萬元以上、外幣等值1萬美元以上。

對自然人客戶「人民幣20萬元以上」的大額跨境轉帳交易報告，是這項辦法的新增標準。1051230

(中央社)