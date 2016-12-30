專家：人民幣兌美元2017估貶破7元

人民幣兌美元匯率中間價一年來貶值6.83%，專家預測，基於美元走強，明年人民幣貶勢仍將持續，約在1美元兌人民幣7.1元到7.2元之間。

人民幣匯率中間價去年8月11日歷經匯改，目前是以前日收盤價及參考一籃子貨幣作價。2015年12月31日人民幣兌美元匯率中間價為6.4936元，今年12月30日為6.9370元，貶值幅度達6.83%。根據彭博資訊，在岸人民幣一年來貶幅為6.56%，離岸人民幣貶幅為5.74%。

鰲健股權投資基金管理公司首席分析師楊子毅告訴中央社記者，這波人民幣貶值自2014年開始，預估到2017年底結束，明年貶值幅度可能在3%，相對溫和，年終時約在1美元兌人民幣7.1元左右。

至於新台幣與人民幣匯率，明年可能維持在人民幣1元兌新台幣4.6元。他認為，投資人民幣產品主要應著眼於利率而非匯率優勢。

明年美元預期會有2到3次升息，美元繼續走強，但由於美國財政赤字和貿易逆差可能增加，削弱美元升值空間，鰲健評估美元可能在2018年貶值，民眾如果只是跟風將手中的人民幣換成美元，卻沒有好的海外投資標的，2018年以後可能會面臨匯損。

美國總統當選人川普2017年1月20日就職後，中美關係對匯率及貿易的影響值得觀察，包括是否將大陸列為「匯率操縱國」等。但專家認為，川普的政策需要時間來檢視，效應不會立刻浮現。

觀察大陸高層政策及機構分析師說法，多數認為人民幣2017年將溫和走貶。

日前結束的中共中央經濟工作會議指出，「要在增強匯率彈性的同時，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。專家認為，官方匯率政策的關鍵是「保持穩定」，因此2017年在政策介入下，人民幣不會出現「急貶」。

有外匯交易員表示，大陸央行過去3個月對換匯管控較嚴，企業海外投資的審核變慢，技術性控制外匯流失，防止人民幣貶值加劇。

此外，就在一年將結束之際，29日晚間大陸央行宣布調降CFETS貨幣籃子中的美元權重，有人認為這是「維穩」信號，不過，第一財經引述多數專家看法，這對整體人民幣匯率影響可以忽略不計。

中國人民大學國際貨幣研究所研究員熊園在證券時報撰文表示， 當前大陸經濟面臨成長下滑的壓力，總基調是「 防風險、抑泡沫、去槓桿」，因此明年大陸貨幣政策「難鬆也難緊」，加上年初新一輪換匯(啟)動、過往累計的貶值空間尚未完全釋放，人民幣兌美元將持續承壓，總體呈漸進式貶值，預計最低跌至7.2元左右。1051230

(中央社)