總統出訪 美國時間1月7日上午抵休士頓
總統蔡英文將在106年1月7日出訪中美洲友邦「英捷專案」，總統府發言人黃重諺今天表示，訪團將在美國時間1月7日上午9時30分抵達休士頓喬治布希洲際機場，8日下午1時15分離開休士頓，13日晚上9時抵達舊金山國際機場，14日下午4時離開舊金山。
黃重諺指出，依照慣例，過境美國城市會安排僑宴和相關產業參訪；至於為何過境休士頓和舊金山？黃重諺說，考慮到前往友邦行程上比較方便，一般人往中南美有幾個選擇，例如邁阿密或德州，都是常有的。
對於有媒體報導蔡總統這次出訪，政府卻找不到尼加拉瓜的對口單位，黃重諺說，那是錯誤訊息，總統出訪是應中美洲4友邦邀請，綜合時間和行程規畫，感謝他們的歡迎和協助，目前訪問節目已底定，此行一定可以有效增進台灣和友邦關係。
(中時)
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