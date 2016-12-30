中超開出34億年薪 C羅說不！

C.羅納多拒絕了中超的天價合約。（美聯社資料照）

中超聯賽以高薪延攬巴西球星奧斯卡與阿根廷前鋒特維斯，要挖「世界足球先生」C.羅納多卻踢到鐵板。C羅經紀人曼德斯接受義大利《天空運動》專訪時透露，有中超球隊願意給皇家馬德里3億歐元轉會費，挖角C羅並支付1億歐元的年薪，折合新台幣超過34億！但被C羅拒絕。

「但金錢不是一切，皇馬才是他的家。」曼德斯說。

3億歐元有多可怕？曼聯今夏以創世界紀錄的轉會費延攬尤文圖斯的法國中場普巴，金額為1億500萬歐元，中超開出的價碼幾乎是目前世界紀錄的3倍！

此外，C羅11月和皇馬續約到2021年，年薪約為1745萬歐元。中超願意付給他1億歐元，也是天文數字。

阿根廷前鋒特維斯從河床高價轉會到中超的上海申花。（美聯社資料照）

中超的上海上港上周從英超切爾西挖走奧斯卡，阿根廷「野獸」前鋒特維斯也在29日敲定加入上海申花的合約，但曼德斯強調，C羅不會是下一個「登陸」的超級巨星。

「羅納多是世界上甚至是歷來最棒的足球員，有人想挖他是很正常的，」曼德斯說：「中國大陸是個新市場，他們可以買很多球員，但羅納多是不可能去的。」

(中時電子報)