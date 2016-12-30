中超開出34億年薪 C羅說不！
中超聯賽以高薪延攬巴西球星奧斯卡與阿根廷前鋒特維斯，要挖「世界足球先生」C.羅納多卻踢到鐵板。C羅經紀人曼德斯接受義大利《天空運動》專訪時透露，有中超球隊願意給皇家馬德里3億歐元轉會費，挖角C羅並支付1億歐元的年薪，折合新台幣超過34億！但被C羅拒絕。
「但金錢不是一切，皇馬才是他的家。」曼德斯說。
3億歐元有多可怕？曼聯今夏以創世界紀錄的轉會費延攬尤文圖斯的法國中場普巴，金額為1億500萬歐元，中超開出的價碼幾乎是目前世界紀錄的3倍！
此外，C羅11月和皇馬續約到2021年，年薪約為1745萬歐元。中超願意付給他1億歐元，也是天文數字。
中超的上海上港上周從英超切爾西挖走奧斯卡，阿根廷「野獸」前鋒特維斯也在29日敲定加入上海申花的合約，但曼德斯強調，C羅不會是下一個「登陸」的超級巨星。
「羅納多是世界上甚至是歷來最棒的足球員，有人想挖他是很正常的，」曼德斯說：「中國大陸是個新市場，他們可以買很多球員，但羅納多是不可能去的。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。