不滿看診要等 過氣歌手媽怒飆護理師「滾出去」

護理師爆料歌手媽看診鴨霸行徑。(取自靠北護理師臉書)

日前有位護理師在《靠北護理師》臉書PO文抱怨，指有一位過氣名伶（兒子也是歌手）來看診，掛號過了號不打緊，還理直氣壯地想立刻看診，護理師回答「至少要等裡面患者看完」，卻惹怒這位歌手媽，認為護理師在頂嘴，還要對方滾出去，囂張態度讓護理師不禁嘲諷「過氣果然比較狂」。

護理師文中詳盡描述該位歌手媽的無理態度，「過了號不打緊，11：10直接敲診間門，說她趕時間要到內湖，什麼時候才到她（凶巴巴的那種）」、「進來診間又數落了我一頓，意思就是說沒有馬上請她進來，還跟她頂嘴，還問院長是誰她要投訴，還要我滾出去（是滾出去哦）」。

網友看完這篇靠北文，不禁好奇起這位歌手媽究竟是何人？其實爆料護理師在文中也暗示對方身分，一是歌手媽的兒子也是歌手，二為這位歌手媽有冠夫姓、三歌手媽是過氣名伶。

(中時電子報)