新年希望 Selina：從「杏鮑菇」瘦成「金針菇」
任家萱(Selina)於30日為桃園「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」進行彩排，Selina日前在臉書預告：「一把老骨頭了！抱著跳一次、少一次的必high決心！」並自娛娛人把自己的臉跟圓圓的月亮合成，還加了煙火貼圖，變成可愛有趣照片，呼籲粉絲31日晚到桃園與她一同跨年，展現出正能量女神對跨年活動滿滿的期待。
身為桃園跨年場演唱會壓軸嘉賓的她非常開心，也特別準備小橋段要帶給觀眾驚喜。近日瘦身有成的Selina，是否會小露身材？她笑說：「這幾天很努力維持身材，為了不要讓大家眼睛不舒服，還是不會露太多，但還是會努力『展現誠意』。」關於2017新年新希望，她俏皮的說，希望自己能從「杏鮑菇」瘦成「金針菇」，更希望在事業上可以推出很有意義的作品。
Selina搶先預告於跨年演唱會將與主持人黃子佼一同合唱，笑著嗆佼佼說：「居然當主持人了，還想跨界當歌手！」她透露兩人尚未彩排過，所以明日見真章，兩人都各自非常努力排練，希望帶給觀眾們一個開心的跨年夜。
2017桃園跨年晚會將於31晚間7點在桃園藝文廣場熱鬧登場，由金鐘獎綜藝節目最佳主持人黃子佼、搞笑女王李懿、甜美女神翁滋蔓主持，金曲天后彭佳慧與SHE圓融天后Selina雙壓軸演出，加上Boxing、八三夭樂團、豆花妹、羅文裕、陳勢安、吳思賢、卓文萱、伍佰等超強卡司輪番上陣，與民眾共同迎接新年。
桃園捷運即將於2017年正式開通，今年跨年晚會定名為「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」，以「竭誠歡迎」的諧音「捷乘歡迎」連結桃園捷運的概念，讓全國民眾感受桃園的友善及熱情，以桃園捷運帶動觀光。
華視將全媒體轉播2017桃園跨年晚會，從12月31日晚間7點至隔日1點，於華視主頻、華視綜合娛樂台、華視新聞資訊台、華視新聞APP，以及華視YOUTUBE頻道同步LIVE播出，讓民眾一起HIGH翻新年。
(中時)
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