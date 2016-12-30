特偵組將走入歷史 顏大和：依依不捨

檢察總長顏大和提及特偵組裁撤一事，表示依依不捨。(陳志賢攝)

檢察總長顏大和召集特偵組檢察官話別。(陳志賢攝)

顏大和身上的特偵組紀念徽章。(陳志賢攝)

特偵組主任郭文東在特偵組門口留影。(陳志賢攝)

檢察總長顏大和召集特偵組檢察官話別。(陳志賢攝)

最高檢察署特別偵查組將在元旦走入歷史。檢察總長顏大和特別在今天特偵組最後一天上班日，到特偵組與檢察官、檢察事務官話別，場面離情依依。顏大和面對媒體記者詢問特偵組裁撤的心情時，眼眶似乎有淚光，他頗有感觸地說，「人總是感情動物，離別總免會依依不捨」。

顏大和說，除非出差，他從2014年5月8日上任後，每周固定會到特偵組一次，鼓勵檢察官們，強調依法辦案，「案子該怎麼辦就怎麼辦」，今天是他最後一次與檢察官們開會，也是話別，對於特偵組走入歷史，他感到依依不捨，因為人總是有感情的。

顏大和、特偵組主任郭文東為了紀念同在特偵組共事的2年多時光，與特偵組同仁自掏腰包製作「最高檢特偵組SID2014~2016」徽章，SID是特別偵查組的英文縮寫；顏大和、郭文東都選在今天特偵組的最後一天，特別佩戴上徽章留念。

(中時)