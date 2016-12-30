《亞洲週刊》2016年度十大華文小說 台灣3書入選
澎湃新聞報導，《亞洲週刊》日前公布了2016年度的十大華文小說，5部作品來自中國大陸，3部來自台灣地區，1部來自香港地區，1部來自馬來西亞。
《亞洲週刊》認為，今年入圍作品的字裡行間，「攀越過去難以觸碰的歷史懸崖峭壁，揭開全球華人社會被隱藏的記憶，踏上新的文學歷險旅程，閱盡千山萬水，發現新的文學風景，也發現全新的自我。」
其中，大陸作品有賈平凹的《極花》、吳亮《朝霞》、張悅然《繭》、郝景芳《孤獨深處》、胡發雲《迷冬》入圍。香港有馬家輝的第一部長篇小說《龍頭鳳尾》入圍該榜單。
台灣作家劉梓潔的首部長篇小說《真的》、阮慶岳《黃昏的故鄉》和葉姿麟《雙城愛與死》，以及2015年去世的馬來西亞華文作家白垚的遺作《縷雲前書》都被評為年度十大小說。
(旺報)
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