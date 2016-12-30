鄭男靠家產持槍販毒 刑大偵6隊埋伏逮人

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鄭姓男子吸食海洛因毒品，又擁槍自重，遭警方逮捕。（程炳璋攝）

這個毒犯真有行情，鄭姓男子因吸毒進出牢獄20餘年，前年剛假釋出獄，靠著父母過世留下的家產，揹著LV名牌包，開著積架跑車出入北區，並購入一把改造配槍在道上展示「行情」，台南市刑大偵6隊近日在北區勝利路將他逮獲，起出1把造槍，12發子彈，與部分毒品。

台南市下半年槍擊案頻傳，市警局擔心黑槍氾濫，指示刑警大隊加強查緝槍枝以打擊犯罪，偵6隊日前鎖定住在北區勝利路附近的55歲鄭姓男子，他從1991年起，因吸食毒品路續進出監獄，直到前年才剛出獄。

鄭男父親早年過世，母親今年初病逝，留下不少家產，警方在埋伏過程，見他出入有名車代步，身上還揹著名牌包，名錶、鑽戒一應俱全，暗暗吃驚。

全身穿戴名牌還不夠，為了展示自己行情，鄭男近日還花6萬元購入一把改造槍枝，沒想到樹大招風，引來警方上門，埋伏多日，就在住家門口將他逮獲。

警方持搜索票進入他家中，查獲槍、毒，見他身上還帶著一大筆現鈔，依照毒品與槍砲彈藥管制條例，將他移送台南地檢署偵辦，檢方裁定6萬元交保，他毫不猶豫當場掏錢繳清。

承辦的警員表示，抓過很多毒犯，如此有行情的卻很罕見，嘆息鄭男若不戒毒，鄭家留下再多的家產，恐怕也不夠他花用。

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(中時)