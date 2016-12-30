蔡總統過境休士頓、舊金山 將與AIT主席會面
蔡英文總統下月初的英捷專案出訪計畫，確定過境美國休士頓、舊金山兩城市，美國在台協會（AIT）今天表示，AIT主席莫健將在休士頓和舊金山與蔡總統寒暄致意。
AIT聲明，蔡總統出訪在美國過境是基於長久以來的慣例，同時也符合美國與台灣之間非官方關係的性質。過境是基於旅客的安全、舒適、便利和尊嚴為考量所進行的安排。美國的「一個中國」政策沒有改變，這個政策是基於三個聯合公報和《台灣關係法》。
AIT強調，蔡總統的過境屬於私人和非官方行程，美國在台協會主席莫健大使將在休士頓和舊金山與蔡總統寒暄致意。
(中時)
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