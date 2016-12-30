南港輪胎前副總涉收回扣 300萬交保

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南港輪胎前副總經理胡文埕被控涉收取千萬元回扣，遭檢方聲押。台北地方法院今天開庭審理，認為胡文埕與證人勾串的可能性已降低等，裁定胡以新台幣300萬元交保、限制住居。

檢調偵辦南港輪胎內鬼案，除查獲前協理陳啟清收回扣，經內部清查，又發現胡文埕疑收取千萬元回扣。台北地檢署昨天收網，經漏夜複訊，今天向法院聲請羈押。北院於今天下午2時30分召開羈押庭。

法官審理後認為，胡文埕涉犯證券交易法、洗錢防制法，犯罪嫌疑重大，但考量胡離開南港輪胎已有2年多時間，對公司的採購事項已無權限影響，難利用權勢跟證人勾串。

此外，法官認為胡文埕的資產、帳戶、投資等資料均已保全，其勾串影響性也降低，考量羈押會使胡與家庭、社會隔離，對其名譽、信用等有很大的影響等，因此認為無羈押必要性。1051230

(中央社)