台北故宮元旦起開放非營利用途圖像申請使用
為回應國際博物館公共化潮流，國立故宮博物院繼今年9月1日於官網open data專區陸續提供文物圖片開放免費下載，更將自2017年1月1日起將全面開放72dpi解析度之低階文物圖像供於學術研究與教育推廣等非營利用途免費申請使用。
國立故宮博物院指出，「博物館公共化」已蔚為世界潮流，目前大英博物館及荷蘭國家博物館等國際知名博物館皆已開放部分圖像非營利用途的免費授權管道。故宮也加速公共化腳步，明年起全面開放低階圖像供學術研究及教育推廣之免費申請。且目前相關授權流程已大幅縮短，自提出申請至取得圖像6個工作日即可完成。
國立故宮博物院強調，「博物館公共化」已為國際時勢所趨，各國指標性博物館多將典藏品照片免費釋出於非營利使用。故宮將積極發揮博物館公共化之影響力，提升故宮社教功能，加速知識傳遞，並帶動國內外學術研究風潮。
(旺報)
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