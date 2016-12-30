曾對演藝路徬徨 張立昂轉行當上班族

張立昂(左)和劉奕兒拍雜誌照。(三立提供)

張立昂(左)和劉奕兒演情侶。(三立提供)

很有時尚感。(三立提供)

搭檔有默契。(三立提供)

台視、三立週日偶像劇《浮士德的微笑》張立昂、劉奕兒日前拍攝「華流」雜誌，兩人大方分享自己的故事，張立昂說自己演痞子男或是暖男較駕輕就熟，但為了拍《浮士德的微笑》特別曬黑變壯，與團隊討論角色；劉奕兒為了演千金小姐，特別上肢體課，讓步伐變慢動作變小，她也說自己立志當體育記者，意外踏入演藝圈後，愛上這份工作。

張立昂、劉奕兒擔任一月號「華流」雜誌封面人物，這是張立昂的第二次拍攝，比起前一次的拘謹，這次變的柔軟且笑容更多，他劇中扮演嚴肅又有點腹黑的角色「趙以霆」，他認為演痞子男或是暖男比較駕輕就熟，但演一個心機又城府深的人非常有挑戰，張立昂說：「劇情及角色有很多令人意想不到的轉折，讓我大展身手去玩角色改變，雖然使壞有點困難，我還特別曬黑，把自己吃壯，呈現成熟穩重感，更不斷與導演及製作團隊討論調整。」

張立昂在「2016華劇大賞」因《1989一念間》奪三項大獎成為最大贏家，讓他開心不已，他透露2014年出道，雖然有廣告、戲劇及舞台劇演出，但卻沒有讓張立昂受到關注，對演藝圈熱情漸漸冷卻，開始評估工作回饋不足以生活，而且對未來感到徬徨，所以在《1989一念間》演出前找到工作，甚至確認上班時間準備當上班族前，確認自己將擔任戲劇男主角，後來成功讓他努力被看見，張立昂開心說：「我覺得有成名跟有成績就是一件值得高興的事情。」

(中時)