顏大和：有人想干擾特偵組 但堅持依法辦案
特偵組明年元旦裁撤，今天是特偵組最後一天，檢察總長顏大和在媒體要求下，開放部分特偵組辦公區域讓媒體參觀，有媒體詢問顏大和，任內特偵組辦案有受到干預嗎？顏稱「一直有人想干擾」，但他堅稱依法辦案，依法律規定行事，「該怎麼辦就怎麼辦」。
顏大和說，特偵組裁撤後，人員歸建原單位，剩下的35件他案、偵案及司法互助案件，將移交台北、台中及台南3個地檢署處理，辦公區將交由台北地檢署及行政院明年新成立的防制洗錢聯合辦公室使用。
顏大和指出，特偵組手上沒有未結案件，案件已簽結或發交台北、台中及台南地檢署，案件大部分是他字案或是司法互助案件。
(中時)
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