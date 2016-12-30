董事長樂團＋九天 跨界合作High翻台中跨年

董事長樂團（後）與九天（前）明天將跨年晚會打頭陣演出。（中天提供）

董事長樂團與九天下午現身彩排。（中天提供）

董事長樂團和九天民俗技藝團首度跨界合作，31日晚間將登上「2017花Young台中」跨年晚會后里現場（麗寶樂園），兩團30日進行彩排。董事長樂團對合作感到非常興奮：「把傳統民俗技藝與搖滾樂結合在一起絕對獨一無二，希望能讓全世界各個舞台，看到台式新美學。」

董事長樂團今年要趕３場跨年表演，時間上一點也不擔心「他們是地頭蛇（九天），在地人會告訴我們捷徑」，團員大鈞也笑說「趕場是好事」並先預告明年會很忙碌。

(中時)