帶女友跨年散心 盜刻護照章戳究辦
一名男子想利用跨年假期帶女友出國散心，未料被移民官發現，男子曾在護照內頁，蓋上盜刻的入出境章戳，除依法移送究辦外，假期也因而泡湯。
移民署國境事務大隊今天表示，陳姓男子今年8月間欺騙他所上班的公司「出國度假」，實際則是躲在家中休息。未料公司事後向他索取出國證明時，陳男情急下，請求刻印的朋友協助，並且偽造中華民國入出境章戳，蓋印在現有護照上，成功騙過公司檢查。
原本神不知、鬼不覺的蓋印動作，卻在昨天與女友一起準備出國，歡度跨年與元旦假期時，被鷹眼的移民官發現護照上的章戳有異，一眼識破偽造章戳，陳男當場啞口無言，坦承犯行，出國假期也跟著泡湯，女友也當場傻眼。
移民署表示，我國新式入出境查驗章戳於民國102年正式啟用，經過特別加強防偽設計，經驗豐富的移民官可立即辨認真偽；擅自刻印屬於公文書的入出境查驗章戳蓋在護照內頁，已構成刑法上的偽造公文書罪。1051230
(中央社)
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