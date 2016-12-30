總統府公布春聯題字 自自冉冉歡喜新春

迎接雞年到來，總統府印製賀歲春聯及紅包袋。總統府今天公布春聯和紅包樣式，春聯印有「自自冉冉、歡喜新春」賀詞，代表冉冉上升，紅包則印上許多雞，象徵大小機會源源不斷。

總統府發言人黃重諺今天表示，春聯的靈感是來自於台灣新文學之父賴和於1915年所創作的漢詩「乙卯元旦書懷」；這是有史以來第一次，總統府印製的春聯文字取自台灣文學。

總統府表示，106年春聯紅包袋賀詞代筆是洽請現任台灣藝術大學助教的新銳書法家林佳穎書寫賀詞，林佳穎的作品已多次於國外參展，也是五月天（Mayday）入陣曲MV書法字原作。

黃重諺說，春聯節錄賴和醫師的詩集，一方面把台灣文學作品介紹給大家，一方面藉由賴和的詩句，和民眾慶賀新年。

他說，冉冉代表冉冉上升，相信不管哪方面，國家和每個人會慢慢的有所提升，透過國家漸進改革和穩健轉型印象，表達每個人都有不同成長的意涵。

總統府在元旦當天上午9時到下午5時開放參觀，黃重諺說，只要來參觀的民眾都可以獲得春聯和紅包組各一份。

紅包袋組一份有6個紅包，上頭有許多雞的圖案和2017字樣，黃重諺說，設計是一家人的概念，2017代表「一起」，明年是雞年，紅包上有很多公雞、母雞、小雞還有米食，取一個完整和樂的概念，代表每個人的大小機會源源不斷。

春聯和紅包組各25萬份，總統府表示，春聯及紅包袋將配合總統府開放參觀活動發送，自106年1月1日起至1月26日止；其他地區則委請行政院中部、雲嘉南區、南部及東部聯合服務中心發送。

至於蔡總統農曆過年期間是否會到哪裡發紅包？黃重諺說，蔡總統的行程仍在規劃中，確定後會公布，明年應該會有一元小紅包。1051230

(中央社)