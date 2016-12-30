國3樹林交流道1/5啟用 至少省20分繞路

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交通部高速公路局今天宣布，國道3號新設樹林交流道預定明年1月5日下午2時啟用，估計可省20至30分鐘繞路時間。

樹林交流道位在佳園路三段與學府路底的交會處，為舊有的樹林收費站站址。

高公局說，樹林交流道通車後，對三峽、樹林地區往台北及台北往南回到三峽、樹林民眾，不必再繞行至三鶯交流道上下高速公路，估計可節省20到30分鐘繞行地區道路的車程。

高公局預期，樹林交流道對當地的交通紓解及減輕三鶯交流道的交通負荷，會有明顯的效益。1051230

(中央社)