路過包圍中正一 洪崇晏被判拘役55日

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世新大學社會發展研究所碩二生洪崇晏等人，以「路過」為由包圍中正一警分局，被檢方依違反集遊法等起訴。台北地方法院今天判處洪崇晏拘役55日，得易科罰金，可上訴。

這起案件源於2014年3月的反服貿太陽花學運期間，學生在隔月退出立法院議場後，部分民眾仍在立院大門廣場前集會；北市警方於4月11日清晨驅離。

洪崇晏當時怒指集會遊行法並未授權警方能夠設立黑名單，要求時任分局長方仰寧出來面對、下台負責，也被控號召網友包圍警局，當晚即有逾數百名群眾以「路過」為由現身中正一分局前，圍住警局。

包圍警局的過程中，民眾高喊要求方仰寧下台、歸還路權等訴求，也和警方發生短暫推擠衝突，並有聲援民眾在分局牆壁噴漆，向警察丟擲冥紙。

台北地檢署在去年2月，認定洪崇晏涉違反集會遊行法、刑法侮辱公務員及公署罪等罪嫌，起訴洪崇晏、蕭年呈、陶漢與撤丰安．瓦林及娜等4人。

北院今天做出宣判，洪崇晏犯集會遊行法第30條的侮辱罪，處拘役55日，如易科罰金，以1000元折算1日；蕭年呈、陶漢與撤丰安．瓦林及娜等3人，分別觸犯妨害公務罪、侮辱公務員罪，判處拘役80日、30日與40日，得易科罰金。

洪崇晏今天有到庭聽宣判，對於判決結果，他說很遺憾、會提上訴等語。1051230

(中央社)