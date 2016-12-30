網傳藝人遭大陸封殺 府：關門不能解決問題

近日北京影視圈高層傳出收到由大陸文化部寄發的「封殺名單」，總統府發言人黃重諺表示，這個訊息並未獲得證實，對實際狀況並不了解；不過兩岸間的往來「開大門、走大路」，關門其實不是解決問題的方法。

網路傳要求各單位不要碰的名單包括導演吳念真、藝人徐若瑄、歌手陳昇等55人。黃重諺強調，中國有個典故「晏子使楚」，兩岸當中沒有前提的相互交流，才是讓雙方能夠相互了解的最好辦法，兩岸間的往來「開大門、走大路」，關門其實不是解決問題的方法。

(中時)