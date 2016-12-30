成人包裹 日式新療法正夯
成人世界太憂煩，反璞歸真可放鬆。最近全日本掀起一陣名為「成人捲」（Otonamaki）的成人包裹療法風，以緩解僵硬與姿勢問題。
據BBC報導，這個概念主要源自用布包裹小嬰兒，以促進他們身體發展的做法。
這些療法每節約20分鐘，目的在於讓人宛如重回嬰兒時期般放鬆，讓身體變得較柔軟。
提供這類療法的Kyoko Proportion公司發言人說，他們認為，如果以包裹嬰兒的方式來包裹成人，將會有美好的感受。
而顧客反應如何？「那看似縛手縛腳，但卻一點也不覺得緊繃，」一名40歲的顧客表示，「事實完全相反，後來我覺得肩膀和背都有改善。」
「感覺好到我幾乎睡著，我的頸部和下背都放鬆了，」另一位顧客則表示，「我也要老公來學著做。」
不過，並不是每個人都吃這一套。
一名顧客在推特（Twitter）說：「看起來令人毛骨悚然。」還有人將這種療法比喻為恐怖片段。
包裹療法最初是由日本著名的助產士渡部信子所發明，而這種療法主要用於女性，部分顧客認為，這是按摩或物理療法之外的另類選擇。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。