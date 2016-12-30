成人包裹 日式新療法正夯

圖為一名顧客正在接受包裹式療法。（圖/Kyoko Proportion官方臉書）

成人世界太憂煩，反璞歸真可放鬆。最近全日本掀起一陣名為「成人捲」（Otonamaki）的成人包裹療法風，以緩解僵硬與姿勢問題。

據BBC報導，這個概念主要源自用布包裹小嬰兒，以促進他們身體發展的做法。

這些療法每節約20分鐘，目的在於讓人宛如重回嬰兒時期般放鬆，讓身體變得較柔軟。

提供這類療法的Kyoko Proportion公司發言人說，他們認為，如果以包裹嬰兒的方式來包裹成人，將會有美好的感受。

而顧客反應如何？「那看似縛手縛腳，但卻一點也不覺得緊繃，」一名40歲的顧客表示，「事實完全相反，後來我覺得肩膀和背都有改善。」

「感覺好到我幾乎睡著，我的頸部和下背都放鬆了，」另一位顧客則表示，「我也要老公來學著做。」

不過，並不是每個人都吃這一套。

一名顧客在推特（Twitter）說：「看起來令人毛骨悚然。」還有人將這種療法比喻為恐怖片段。

包裹療法最初是由日本著名的助產士渡部信子所發明，而這種療法主要用於女性，部分顧客認為，這是按摩或物理療法之外的另類選擇。

(中時電子報)