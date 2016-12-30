中俄外長 互致新年賀電

大陸外交部網站30日發布訊息稱，在2017年新年來臨之際，大陸外交部長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫互致新年賀電。

王毅在賀電中表示，2016年，中俄全面戰略協作夥伴關係保持高水準運行。雙方圍繞慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署15周年和建立戰略協作夥伴關係20周年，加強全方位戰略協作，在共同維護全球戰略穩定、捍衛國際法權威、推動熱點問題政治解決進程、促進網路資訊安全等方面邁出實質步伐，促進了兩國共同發展繁榮，也壯大了世界和平正義力量。面對更加複雜多變的國際地區形勢，新的一年裡，中方願與俄方進一步加強溝通協調，共同努力，全面落實兩國領導人達成的各項共識，不斷深化國際戰略協作，爲維護兩國共同利益、促進地區及世界和平、安全與穩定作出新的貢獻。

拉夫羅夫在賀電中表示，與中國全面發展多領域合作是俄羅斯外交的重要優先方向。俄中全面戰略協作夥伴關係建立在15周年前簽署的《俄中睦鄰友好合作條約》牢固基礎上，已成爲平等和相互尊重的國家間關係的典範，是更加公正、民主的國際秩序的重要因素。相信在即將到來的一年，俄中兩國會繼續在國際事務中發揮穩定器的作用。俄方願同中方共同努力，以應對世界和平與安全面臨的所有威脅和挑戰。

(旺報)