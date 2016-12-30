中俄外長 互致新年賀電
大陸外交部網站30日發布訊息稱，在2017年新年來臨之際，大陸外交部長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫互致新年賀電。
王毅在賀電中表示，2016年，中俄全面戰略協作夥伴關係保持高水準運行。雙方圍繞慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署15周年和建立戰略協作夥伴關係20周年，加強全方位戰略協作，在共同維護全球戰略穩定、捍衛國際法權威、推動熱點問題政治解決進程、促進網路資訊安全等方面邁出實質步伐，促進了兩國共同發展繁榮，也壯大了世界和平正義力量。面對更加複雜多變的國際地區形勢，新的一年裡，中方願與俄方進一步加強溝通協調，共同努力，全面落實兩國領導人達成的各項共識，不斷深化國際戰略協作，爲維護兩國共同利益、促進地區及世界和平、安全與穩定作出新的貢獻。
拉夫羅夫在賀電中表示，與中國全面發展多領域合作是俄羅斯外交的重要優先方向。俄中全面戰略協作夥伴關係建立在15周年前簽署的《俄中睦鄰友好合作條約》牢固基礎上，已成爲平等和相互尊重的國家間關係的典範，是更加公正、民主的國際秩序的重要因素。相信在即將到來的一年，俄中兩國會繼續在國際事務中發揮穩定器的作用。俄方願同中方共同努力，以應對世界和平與安全面臨的所有威脅和挑戰。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。