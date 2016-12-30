梧棲車禍 日籍男剛搭車就遇車禍
59歲日籍旅客田中先生今天搭乘郵輪抵達台中港，搭上計程車行駛不到500公尺，計程車就與聯結車發生車禍，田中先生與劉姓計程車司機急救後不治，確切肇事原因檢警調查中。
警方表示，上午8時40分，一輛由西往東行的計程車，與中二路由南往北行駛的聯結車發生車禍，計程車右後側車體扭曲變形，車上司機乘客一度受困，救護人員到場緊急將人救出送醫。
醫院表示，63歲劉姓計程車司機與59歲日籍男乘客到院時均無生命跡象，田中經搶救30分鐘，劉姓司機搶救1小時，都宣告不治。
院方指出，55歲陽姓聯結車司機到院時生命跡象穩定，意識清醒、胸部與頸部鈍傷，已無大礙。
警方調查，日籍男乘客今天上午搭乘日籍郵輪「太平洋維納斯號」抵達台中港，他搭乘計程車預計前往市區，未料行駛不到500公尺就遇上車禍。
警方指出，調閱路口監視器調查，現場交通號誌正常，3人皆無酒測反應，現場留有明顯剎車痕跡，車禍確切的肇事原因，有待調查釐清。1051230
(中央社)
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