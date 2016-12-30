蔡總統將過境美國 AIT強調安全尊嚴安排

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總統蔡英文下月「英捷專案」出訪中美洲4友邦將過境美國休士頓、舊金山。美國在台協會（AIT）今天表示，過境安排是基於安全、舒適、便利、和尊嚴。

總統府發言人黃重諺今天表示，蔡總統出訪去回程分別過境休士頓及舊金山。

美國在台協會代理發言人蘇阿麗（Alys Spensley）回覆中央社記者表示，蔡總統在美國過境是基於美國長久以來的慣例，同時也符合美國與台灣之間非官方關係的性質。

且過境是基於安全、舒適、便利、和尊嚴為考量所進行的安排。

她指出，蔡總統的過境屬於私人和非官方行程。AIT主席莫健將在休士頓和舊金山與蔡總統寒暄致意。此外，她說，美國的「一個中國」政策沒有改變，這個政策是基於三個聯合公報和《台灣關係法》。1051230

(中央社)