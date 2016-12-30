港股封關收紅 年線幾無長進

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香港股市今天在2016年最後一個交易日以紅盤作收，大陸股市則小漲。

法新社說，港股恆生指數收揚0.96%或209.65點，收在22000.56點。

大陸上證綜指收漲0.24%或7.54點，報3103.64點；深證綜指收揚0.15%或2.87點，報1969.11點。

路透社說，港股年線幾無長進，主要是受到英國公投決定脫歐和川普當選美國總統二大利空打壓。1051230

(中央社)