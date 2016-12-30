購2.7億豪宅登記在她名下 大S這樣解釋

大S、汪小菲夫妻砸2.7億在信義區購入豪宅。（圖／取自汪小菲微博）

大S日前亮麗復出。（圖／中時資料照片）

大S六年前與汪小菲結婚，生下大女兒汪希玥後，今年又順利添丁，迎得兒子汪希箖，湊滿「好」字，而汪小菲最近把事業重心移往台灣，打造的精品旅館「S Hotel」將開幕，今(30日)媒體再爆大S夫妻倆近日再砸2.7億購下台北市信義區一豪宅，成為房祖名、蕭亞軒鄰居。

據《蘋果日報》報導，大S、汪小菲夫婦近日購入信義區豪宅，換算市價約台幣2.7億，且登記在大S名下，對此，大S透露，因最近生了兒子，加上讓公婆能有自己住的房間，便購入新房，之後現在住的房子會賣掉，至於登記在她名下，大S解釋因老公不是台灣籍，考慮到手續麻煩，就把房子登記給她。

而擁有四口之家的汪小菲，先前在微博開心人生多了三個寶貝，今年6月陸媒報導，汪小菲掉出「京城四少」榜單，他便開心回應：「以前別人給我戴的帽子終於摘下了，我的身分就是一個善良女人的老公、愛笑女兒的爸爸、帥哥兒子的父親！」流露出對現在幸福狀態的滿意、知足。

(中時電子報)