報復 俄將驅逐35名美外交官
俄官方新聞報導，俄羅斯政府為報復美國制裁，俄羅斯準備驅逐35名美國外交官，以報復美方趕走35名俄方人員。俄方已經關閉莫斯科一間美國學校並不准美外交官使用在莫斯科的別墅與倉庫。
俄塔社報導，俄羅斯外長拉夫羅夫週五向總統普丁建議驅逐35名美國外交官，好對美國的驅逐行動「禮尚往來」。
拉夫羅夫週五建議，驅逐在莫斯科美國大使館的31名外交人員以及聖彼得堡美國領事館4名人員。另外，拉夫羅夫宣稱要禁止美外交官使用在莫斯科的別墅與倉庫。
至於要被關閉的「莫斯科英美學校」，是供駐當地的加拿大、英國及美國外交官子女就讀。目前學生放假，暫未受到影響。
針對美國於台北時今天早上宣布，限時72小時驅逐35名俄羅斯外交官。俄國總理梅德韋傑夫在推特稱：遺憾的是，歐巴馬政府以恢復合作開始，以反俄痛苦結束其任期。
美國12月29日對俄情報部門和一系列個人實施制裁，指責他們「干涉選舉」，並宣佈將35名被總統奧巴馬稱為「情報人員」的俄外交官驅逐出境。 俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄堅決不同意美國對莫斯科的無端指責。據他稱，將根據俄總統的指示對華盛頓的制裁做出對等的回應。
(中時電子報)
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