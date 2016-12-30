歐客佬推藝伎咖啡杯飲買1送1
曾被富士比評為世界十大昂貴咖啡之一的藝伎（Geisha）咖啡，被咖啡饕客視為精品中的極品。「歐客佬」精品咖啡連鎖品牌因為掌握巴拿馬藝伎咖啡豆原料來源，為了推廣藝伎咖啡，歐客佬精品咖啡全台分店自2017年1月10日起，推出「藝伎咖啡杯飲買1送1」促銷活動，如藝伎美式咖啡，買1送1、每杯75元，消費者用平價就能輕鬆享受到藝伎咖啡。
歐客佬精品咖啡執行長王信鈞表示，藝伎咖啡帶有一股獨特清幽的柑橘芳香及輕柔的果酸，全世界的咖啡買家競標採購，但其產量、品項都非常稀少，因此價格居高不下。
王信鈞強調，歐客佬2016年取得巴拿馬詹森莊園的亞洲總代理，擁有20公噸的藝伎咖啡豆原料，因此推出低於市價約3折的杯飲優惠，市價約300元的「巴拿馬詹森莊園藝伎精選美式咖啡」，買1送1、每杯90元；市價約500元的「哥斯大黎加女神莊園藝伎美式咖啡」，每杯不到150元。
王信鈞表示，歐客佬為了打破「藝伎是有錢人在喝的咖啡」分水嶺，網羅世界各地的藝伎精品咖啡，靠著大規模採購、以平價供應，要讓消費者輕鬆品嚐到全世界不到0.01％的咖啡。歐客佬精品咖啡台中崇德路總店即日起推出「藝伎咖啡杯飲買1送1」促銷活動，歐客佬其他連鎖店則自2017年1月10日起跟進推出。
(工商)
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