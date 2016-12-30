基努李維耍槍格鬥 殺神回歸秀狠勁
好萊塢男星基努李維再度詮釋「地表最強殺神」，為新片「捍衛任務2：殺神回歸」勤練柔術、格鬥與槍法，就像真實版殺手訓練，展現「殺神」狠勁。
基努李維（Keanu Reeves）2014年以電影「捍衛任務」重返動作片一哥寶座，續集「捍衛任務2：殺神回歸（John Wick: Chapter 2）」再度化身「殺神約翰維克」，準備大開殺戒，明年2月10日台灣與全美同步上映。
電影中文預告篇今天曝光，續集描述「約翰維克」被指定一項暗殺任務，已退休的他無意重操舊業，卻因過去誓約不得不接下燙手山芋，惹禍上身成為懸賞目標，全球殺手爭相追殺。「約翰維克」有仇必報，為了義氣再度披掛上陣，誓言將擋路者全部殲滅。
為電影勤練格鬥、巴西柔術、各式槍枝與打鬥技巧，基努李維從不喊累，幾乎所有動作都是他親自出馬，坦言「要呈現超越首集的動作戲，我認為親自上陣是必須的」，才不辜負影迷期待，讓人看完會大呼過癮。
基努李維訓練過程影片及照片在網路瘋傳，只見基努李維在短短37秒影片中，變換各種槍枝射擊，施展讓人眼睛為之一亮的「槍夫（gun-fu，結合手槍的功夫）」。武術訓練師透露，基努李維開拍前訓練近1個月，短時間就展現驚人耐力，直呼他是人體潛能的終極探索者。
導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）說，續集要讓基努李維展現身為「殺神」狠勁，「任何東西到他手中就能成為凶器，絲毫不見退休的生疏感」，笑稱基努李維做的訓練宛如真正殺手，為角色增加非常大的可信度。1051230
(中央社)
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