人行：繼續穩健貨幣政策 注重鬆緊適度

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中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會日前召開例會指出，將繼續實施穩健貨幣政策，更加注重鬆緊適度保持中性，同時保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

人行貨幣政策委員會第4季例會日前在北京召開，會議紀要今天下午在人行官網公布。

人行指出，將繼續實施穩健的貨幣政策，更加注重鬆緊適度保持中性，並靈活運用多種貨幣政策工具，維護流動性基本穩定，實現貨幣信貸及社會融資規模合理成長。

此外，將按加強供給側結構性改革要求，繼續深化金融體制改革，加強和完善風險管理。進一步推進利率市場化和人民幣匯率形成機制改革，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

這次例會認為，中國大陸當前經濟金融發展總體平穩，但「形勢的錯綜複雜不可低估」。

會議指出，世界經濟仍處於金融海嘯後的深度調整期。主要經濟體經濟走勢分化，美國經濟復甦加快，歐元區復甦基礎仍待鞏固，日本經濟低迷，部分新興經濟體實體經濟面臨更多挑戰。1051230

(中央社)