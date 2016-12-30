募款寒冬 寒士吃飽活動經費缺7成

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每年寒士吃飽30活動，幫助街友、獨老、單親家庭過暖年。不過今年活動經費募集不順，至今僅募到3成，希望社會大眾伸出援手。（創世基金會提供）中央社記者陳偉婷傳真 105年12月30日

每年寒士吃飽30活動，幫助街友、獨老、單親家庭過暖年。不過今年活動經費募集不順，至今僅募到3成，希望社會大眾伸出援手。

創世基金會台北院今天舉行跨年派對，讓難以出門跨年的植物人，感受歡樂氣氛。安養院內佈置繽紛彩帶及七彩燈泡，護士及社工協助植物人下床，幫他們戴上螢光眼鏡，讓植物人欣賞視覺感官秀。

台北院院長李月雲表示，感謝義工無私的幫助，還有善心人士長久的支持，讓植物人朋友可以安穩度過這一年。

不過，李月雲說，近期因經濟不景氣，大大衝擊弱勢民眾期待已久的尾牙團圓飯，植物人雙軌服務暨第27屆寒士吃飽30距離活動剩不到1個月，卻只募到3成經費。

植物人雙軌服務暨第27屆寒士吃飽30將於明年1月22日全台16處共同辦理，創世、華山、人安策略聯盟邀請清寒家庭、街友暨獨居長輩、單親媽媽等寒士一同享受溫馨暖食，並贈應急紅包以備不時之需。

創世表示，希望民眾響應愛心善舉，捐助植物人雙軌服務經費、寒士尾牙愛心認桌或紅包。愛心專線：02-23970101分機110尾牙小組。1051230

(中央社)