募款寒冬 寒士吃飽活動經費缺7成
每年寒士吃飽30活動，幫助街友、獨老、單親家庭過暖年。不過今年活動經費募集不順，至今僅募到3成，希望社會大眾伸出援手。
創世基金會台北院今天舉行跨年派對，讓難以出門跨年的植物人，感受歡樂氣氛。安養院內佈置繽紛彩帶及七彩燈泡，護士及社工協助植物人下床，幫他們戴上螢光眼鏡，讓植物人欣賞視覺感官秀。
台北院院長李月雲表示，感謝義工無私的幫助，還有善心人士長久的支持，讓植物人朋友可以安穩度過這一年。
不過，李月雲說，近期因經濟不景氣，大大衝擊弱勢民眾期待已久的尾牙團圓飯，植物人雙軌服務暨第27屆寒士吃飽30距離活動剩不到1個月，卻只募到3成經費。
植物人雙軌服務暨第27屆寒士吃飽30將於明年1月22日全台16處共同辦理，創世、華山、人安策略聯盟邀請清寒家庭、街友暨獨居長輩、單親媽媽等寒士一同享受溫馨暖食，並贈應急紅包以備不時之需。
創世表示，希望民眾響應愛心善舉，捐助植物人雙軌服務經費、寒士尾牙愛心認桌或紅包。愛心專線：02-23970101分機110尾牙小組。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。