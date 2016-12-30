馬英九參加元旦升旗典禮 府：非常歡迎

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前總統馬英九將以個人身分參加元旦升旗典禮，總統府今天表示非常歡迎，元旦升旗是全體國民活動，歡迎每個人一起參加。

馬英九辦公室今天表示，馬英九會以個人身分，參加中華民國106年第一個府前元旦升旗典禮，參加元旦升旗後就離開，不會出席總統府升旗音樂會。

總統府發言人黃重諺說，非常歡迎馬英九來參加升旗，元旦升旗是全體國民活動，希望更多民眾參與，由於活動主軸是全民參與，歡迎每個人一起參加。

黃重諺說，人員邀請上，過去幾年都是由主辦單位規劃安排，民國103年時前副總統呂秀蓮有表示要出席，當時有邀請她，不然過去這幾年沒有安排邀請歷任正副元首。

黃重諺說，據他了解，馬英九會站在民眾那區，維安部分，特勤單位應會有安排。1051230

(中央社)