迎接2017 台中市推出多項新措施
迎接2017年到來，台中市政府推出多項新措施，包括均勻劃分小型復康巴士服務區域、免費地理圖資、役男出境線上申請、學童齲齒門診掛號補助等。
為迎接新的一年到來，台中市政府推出多項新措施，包括均勻劃分小型復康巴士服務區域、「中年加農．賢拜陪同」計畫、免費地理圖資、役男出境線上申請、放寬原住民長者健康檢查補助、學童齲齒門診掛號補助、低收入戶孕婦母血唐氏症篩檢補助等，希望讓民眾感受新年市府新氣象。
在社會福利方面，社會局重新劃分小型復康巴士服務區域，明年起設置5個預約中心受理預約，希望均衡城鄉資源、提供更完善服務，在服務區域轉換期間，原先已經預約完成的乘客接送服務不受影響，無須重新預約，社會局將統一進行預約資料移轉。
因應長照2.0政策納入49歲以下失能身心障礙者、整合服務單位提供更便民服務，106年身心障礙者居家服務、臨時短期照顧服務及照顧者津貼督導訪視重新劃分為17個區域，既有服務使用者提供居家照顧服務不受影響，無須重新申請，由各服務提供單位統一進行使用者資料移轉；明年1月3日起將由新的服務分區提供服務。
自明年1月1日起，尚未履行義務役的役男申請短期出境作業，開放線上申請，並以核准通知單取代護照加蓋核准章戳方式辦理，以達全年365天，全天24小時服務。
為讓全市學童擁有一口健康牙齒，自明年3月至12月，國小學童齲齒門診掛號費補助服務對象，由國小一年級學童擴大至國小一至三年級學童，提供特約醫療院所治療齲齒補助50元掛號費。1051230
(中央社)
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