入獄前網路PO文徵養女兒 警破窗搶救

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台中清水吳姓男子因涉及毒品罪即將入獄，他憂心入獄後女兒無人照顧，日前在網路上PO文徵養女兒，還留言要輕生，警方趕到現場拆窗爬入套房，挽回男子一命。

台中市清水警分局明秀派出所日前接獲民眾通報，有男子在臉書社群網站留言徵養女兒並意圖輕生，警方依線索趕抵現場，發現套房門反鎖，敲門無人回應，員警遂拆下廁所窗戶，爬窗進入屋內。

警方指出，男子獨自坐在馬桶上，身旁留有西瓜刀，救護人員將他包紮後送醫急救。院方表示，男子頸部有2處3至5公分的傷口，所幸未割至動脈，生命跡象無礙。

警方調查，男子因涉及毒品罪即將入獄，入獄前他憂心女兒無人照顧，才在網路上PO文徵養女兒，並留言想要輕生，員警通報台中市衛生局處理。1051230

(中央社)