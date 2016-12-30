燕窩瓶裝海洛因 黑市價逾7千萬

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一名范姓男子搭機從金邊入境台灣時，被發現行李中以燕窩瓶裝膏狀物，經檢驗後為含有樹脂糊狀的海洛因，總重量為4398公克，黑市價格超過新台幣7000多萬元。（關務署台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 105年12月30日

(中央社記者邱俊欽桃園機場30日電）一名范姓男子搭機從金邊入境台灣時，被發現行李中以燕窩瓶裝膏狀物，經檢驗後為含有樹脂糊狀的海洛因，總重量為4398公克，黑市價格超過新台幣7000多萬元。

關務署台北關今天表示，范姓旅客28日搭乘中華航空公司班機從金邊入境桃園機場，但海關在攜帶托運行李內，查獲以燕窩瓶裝的白色膏狀物24瓶，總重約4398公克。

台北關初步鑑定結果後，發現膏狀物為一級毒品海洛因，旅客已觸犯毒品危害防制條例規定，全案移送法務部調查局桃園市調查處偵辦。1051230

(中央社)