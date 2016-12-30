葉俊榮談政績 治安滿意度7成創新高
內政部長葉俊榮今天召開年終記者會說明政績，其中治安滿意度達74%，創歷史新高；他還細數上任以來，在立法院待50天，有1/3時間都在立法院，曾在公開場合流過2次淚。
葉俊榮在下午的記者會，播放上任以來的施政成績影片，並公布自己親自手繪，以「人親土親」為主軸，兔子圖樣的內政部福袋。他說，喜歡隨興畫、極簡主義的「意念畫」，並出示年輕時候出的插畫書。
葉俊榮表示，上任以來，在立法院待50天，總質詢12次、委員會30次、協調會8次，至少有1/3時間待在立法院。因7月、9月經歷多次颱風，他在中央災害應變中心待過13天、外宿9天，其中最長一次待4天3夜。
他說，任內有3名警消因公死亡，參加因攔查拒檢酒駕車輛不幸車禍身亡的陳明慧告別式等2次等公開場合曾流過淚。
此外，葉俊榮說，內政部很重視社會住宅品質，品質好不見得等於造價高，沒有必然關係，他希望社會住宅不是奢華，而是UNIQLO、ZARA，有設計感，但不會太貴。
談到台鐵爆炸案、ATM盜領案，葉俊榮說，「警方漂亮破案，我們確實是過關了」。處理陳抗方面，希望執法更柔性，警察不要成為不同陣營、政治團體的指責對像。
葉俊榮表示，內政部希望通過政黨法、社會團體法、職業團體法等「人團三法」後，廢除人民團體法，促進公民參與。行政院已經核定4月7日為言論自由日，明年內政部會「高調慶祝」。1051230
(中央社)
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