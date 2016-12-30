比利時尼安德塔人是食人族 原因仍成謎

在比利時戈耶洞穴的深處，研究人員發現令人毛骨悚然的證據顯示，尼安德塔人不但吃馬肉或馴鹿肉，也會彼此相食。

法新社報導，研究人員表示，1名新生兒、1名孩童和4名成年人或青少年等生活在大約4萬年前的尼安德塔人骨骸，出現明顯的切痕和斷痕，以利取出裡面的骨髓。

比利時考古學家卡賽亞斯（Christian Casseyas）望著阿登森林山谷的戈耶（Goyet）洞穴內說：「不可否認，這裡過去曾有同類相食的行為。」

戈耶洞穴出土的骨骸，可以追溯到地球上尼安德塔人末期，尚未被智人取代以前。

研究發現，尼安德塔人事實上已經是高度發展的人種，會處理亡者骨骸，舉行葬禮儀式。不過有越來越多證據顯示，他們也會吃下死亡的同類。

帶領大眾參觀洞穴的卡賽亞斯表示，這些骨頭有切痕。他指出，尼安德塔人弄斷這些骨頭的方式，和弄斷洞穴口發現的馬匹和馴鹿骨頭的方式一樣，以利取出骨髓。

加州州立大學北嶺分校人類學者路基爾（Helene Rougier）率領的國際團隊，研究戈耶洞穴出土的骨頭，證明尼安德塔人是食人族。

路基爾告訴法新社，「是的，我們可以得出這樣的結論，有些尼安德塔人死了，在這裡被吃掉。」這是歐洲北部地區首次發現這種現象。

但是尼安德塔人同類相食的原因，以及相食的程度為何，至今仍是個謎。

路基爾問道：「是系統性？還是只在特定時刻？」「我不知道如何解讀同類相食背後的原因。有可能是單純為了食物，也可能是象徵性的...原因仍不得而知。」1051230

(中央社)