比利時尼安德塔人是食人族 原因仍成謎
在比利時戈耶洞穴的深處，研究人員發現令人毛骨悚然的證據顯示，尼安德塔人不但吃馬肉或馴鹿肉，也會彼此相食。
法新社報導，研究人員表示，1名新生兒、1名孩童和4名成年人或青少年等生活在大約4萬年前的尼安德塔人骨骸，出現明顯的切痕和斷痕，以利取出裡面的骨髓。
比利時考古學家卡賽亞斯（Christian Casseyas）望著阿登森林山谷的戈耶（Goyet）洞穴內說：「不可否認，這裡過去曾有同類相食的行為。」
戈耶洞穴出土的骨骸，可以追溯到地球上尼安德塔人末期，尚未被智人取代以前。
研究發現，尼安德塔人事實上已經是高度發展的人種，會處理亡者骨骸，舉行葬禮儀式。不過有越來越多證據顯示，他們也會吃下死亡的同類。
帶領大眾參觀洞穴的卡賽亞斯表示，這些骨頭有切痕。他指出，尼安德塔人弄斷這些骨頭的方式，和弄斷洞穴口發現的馬匹和馴鹿骨頭的方式一樣，以利取出骨髓。
加州州立大學北嶺分校人類學者路基爾（Helene Rougier）率領的國際團隊，研究戈耶洞穴出土的骨頭，證明尼安德塔人是食人族。
路基爾告訴法新社，「是的，我們可以得出這樣的結論，有些尼安德塔人死了，在這裡被吃掉。」這是歐洲北部地區首次發現這種現象。
但是尼安德塔人同類相食的原因，以及相食的程度為何，至今仍是個謎。
路基爾問道：「是系統性？還是只在特定時刻？」「我不知道如何解讀同類相食背後的原因。有可能是單純為了食物，也可能是象徵性的...原因仍不得而知。」1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。