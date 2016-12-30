新國會過227案 蘇嘉全：議事效率倍數提升
立法院第9屆第2會期今天結束，立法院長蘇嘉全表示，新國會兩個會期所通過的議案總數高達227案，相較第7、8屆同時期110案與92案，新國會的議事效率明顯倍數提升。
蘇嘉全晚間在立法院會主持議事結束後發表感言表示，這個會期從105年9月13日至今，總共通過120件議案，包括法律案93案、預（決）算案7案、行使同意權案2案，以及其他議案18案。
他表示，這個會期通過多項重大法案，包含行使司法院正、副院長及大法官同意權，為日後推動司法改革奠立基礎；修正住宅法，落實保障社會弱勢者居住的基本人權；修正公職人員選舉罷免法，刪除罷免不得宣傳也降低罷免的門檻，深化民主價值。
為與國際接軌，蘇嘉全說，修正洗錢防制法，提升台灣金融機構洗錢防制機制與國際接軌；推動修正勞動基準法，落實週休二日的政策規劃，兼顧勞工權益保護與國家經濟發展需要；制定行政院環境保護署毒物及化學物質局組織法，為國人食安嚴格把關。
為打造「全民監督、公開透明」的新國會，他表示，通過立法院組織法修法，從今年12月13日開始，所有黨團協商全程實況轉播，逐步落實新國會對人民的承諾。
另外，蘇嘉全表示，在朝野黨團的共同努力下，第9屆第1、2會期所通過的議案總數高達227案，相較第7屆同時期共通過110案、第8屆則通過92案，新國會的議事效率明顯倍數提升，期盼攜手合作，讓國家往更公平正義的方向前進。1051230
(中央社)
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