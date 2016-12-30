別叫我兒子 酷兒正面迎擊傳統
導演安娜慕依拉緹今年初新片「別叫我兒子」，再次探討家庭議題，深刻描繪身分與家庭認同中的拉扯，勇奪同志電影最高殿堂柏林影展泰迪熊獎中，同志雜誌「男人」讀者票選獎。
安娜慕依拉緹(Anna Muylaert)可說是近年巴西最重要的女導演，去年才以「我的兼差媽咪」奪下柏林影展觀眾票選獎，今年初新片「別叫我兒子」再次探討家庭議題。
「別叫我兒子」中兩位靈魂人物兒子與母親，在片中的精彩火花令觀眾印象深刻，令人難以置信的是，飾演男主角皮耶的演員奈歐密尼洛(Naomi Nero)竟然是首次出演電影，被美國指標性媒體Hollywood Reporter盛讚為「驚為天人的演出、極佳的選角」。
而片中不可忽視的「母親」角色，一個是偷走嬰兒皮耶的單親媽媽，一個是尋覓愛子17年的心碎母親，兩個截然不同的角色皆由同一位實力派演員丹妮爾拉．奈佛西(Dani Nefussi)所飾演，驚人的演技也成為電影一大看頭。
電影講述主角在17歲那年得知自己在嬰兒時期被偷抱走，一直以來稱為母親的人，因為此案件的曝光被警察帶走，他被迫回歸到一個全然陌生的家庭。面臨生命如此重大的轉變，迫使他再也無法隱藏自己壓抑已久的真實自己，然而多金卻十分傳統的原生家庭，是否真有足夠的愛去接納眼前愛穿女裝的「兒子」。
偷抱嬰兒的電影不計其數，但「別叫我兒子」卻巧妙連結身分認同與家庭關係，當酷兒與傳統家庭直接碰撞，難解的糾結值得思索，電影將於2017年1月6日上映。1051230
(中央社)
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