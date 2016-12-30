犯案逾百起 省道一哥被警踹下車就逮
(中央社記者張榮祥台南 30 日電）號稱「省道一哥」的張姓男子，5 年來橫行南部 5 縣市，犯下逾百起搶案，今天下午在台南善化被眼尖的警員發現，利用他騎機車等紅燈時，一腳踹下車逮捕。
台南市警局指出，46 歲張男今天下午 2 時許騎著機車在台南善化鬧區現身。被眼尖員警發現，一路尾隨，待張男在中山路和中正路等候紅燈時，員警上前一腳將他踹下車，張男立刻爬起來想逃跑，卻被蜂擁而至的警員壓制在地。
警方同時在張男身上搜出 2 把上膛手槍、17 發子彈，及起出疑從屏東搶來的 20 萬元現金。
警方調查，張男15年前就曾搶走善化1名民眾93萬元，後來被逮捕入獄，但出獄後還是以強盜維生。
張男 5 年前沿著南部台一線省道伺機行搶，犯案超過百起，被外界稱為「省道一哥」，警方卻一直抓不到，如今落網，也讓警方鬆了一口氣。目前張男已被帶回警分局偵訊中。1051230
(中央社)
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