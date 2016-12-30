斥資74億 中醫大新竹縣健康產業園區動土

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中國醫藥大學新竹縣健康產業園區今日舉行動土典禮。(圖／新竹縣政府提供)

中國醫藥大學新竹縣健康產業園區今 (30)日舉行動土典禮，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，整體健康產業園區將投資75億元、全數落成可提供4,000個就業機會。

蔡長海指出，第一期的學研中心與醫院將2018年底完工營運，率先提供2,000個就業機會。

他強調，中醫大秉持「健康、關懷、創新、卓越」的精神及全力發揮「救腦、救心、救命、救急」功能，在全台已有13間醫療院所為民眾服務，近年也有許多縣市招商邀請參與，有幸能與新竹縣政府合作推動新竹縣健康產業園區。

新竹縣長邱鏡淳說，中醫大未來將在新竹縣健康園區設立教學的學校研究中心，還有生醫工程、生技等研發中心及499床附屬醫院的癌症、心血管、腦中風、急重症等中心，屆時希望鄉親不用再轉診。

邱鏡淳表示，藉由大學進駐、建置醫學研究中心及國際級醫院並結合科學園區豐沛產業資源來建構學術、醫療、產業及人文兼具的國際化健康產業園區，呼應國家自由經濟示範區「國際健康」政策，將整體帶動健康護照周邊產業發展，並具備6大功能讓新竹縣脫胎換骨。

6大功能包括提升教學環境品質、提升醫療科技水平、促進醫療資源及照護品質、社會公益回饋地方、整合教學資源聚焦國際化發展、提升經濟並創造就業。

(工商)