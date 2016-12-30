陸政協稱小英「蔡妹妹」 黃重諺：沐猴而冠

中國政協委員潘慶林隱匿黨政身分遭台灣拒絕入境，受訪時竟稱蔡英文總統「蔡妹妹」；總統府發言人黃重諺說，中國有個成語，沐猴而冠，指的差不多就是這樣，「文明的確是一條很漫長的路」。

至於民進黨前黨主席、亞太和平基金會董事長許信良今天（30日）接受專訪時表示，總統蔡英文不是統派也非獨派，而是「中華民國憲法派」，未來「蔡習會」是有可能的，不過他強調蔡英文不會接受「九二共識」。

黃重諺說，尊重許董事長的說法。

(中時)