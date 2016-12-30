要殺債主卻誤殺角頭 許萬珍遭判賠779萬

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許萬珍積欠龐大賭債卻懷疑遭到詐賭，去年9月初佯裝與債主呂男相約談判卻謀畫殺害債主，未料在呂男及幫忙討債的天道盟角頭黃紹峻開車抵達現場時，許萬珍現身開槍卻擊斃黃男。刑事部份新北地院依殺人罪判許萬珍20徒刑，附帶民事賠償部份今日判賠779餘萬元。

54歲的許萬珍積欠經營賭場的呂男400萬賭債，他佯稱要先償還40萬元、每月固定還10萬元，去年與呂男相約9月1日晚間在新莊談判。

呂男為保安全，特別邀請天道盟角頭黃紹峻（35歲）開著賓士車載他到場，未料許萬珍卻是早就預謀要殺人躲債，見到車子剛抵達新莊中華路、自立街口，許萬珍就衝出朝車上開槍，一槍擊斃坐在駕駛座上的黃紹峻。

坐在副駕駛座的呂男見到許萬珍開槍殺人，嚇得趕緊奪車門而逃；許萬珍發現開錯槍、殺錯人，緊追在呂男之後連開8槍卻沒能槍殺債主，只得跨上機車逃逸。

警方獲報在2天後的凌晨攻堅許某五股藏身處，不費一槍一彈就把身穿內褲、還在睡夢中呂男逮獲。新北地院審結後，日前依殺人罪判許萬珍20徒刑，併科罰金新台幣8萬元。

黃男雙親及黃男死時新婚不到1個月的妻子、與前妻生下的16歲兒子，共同對許萬珍提出近2300萬元的民事索賠，新北地院審酌後判賠779萬餘元。本案可上訴。

(中時)