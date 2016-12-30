要殺債主卻誤殺角頭 許萬珍遭判賠779萬
許萬珍積欠龐大賭債卻懷疑遭到詐賭，去年9月初佯裝與債主呂男相約談判卻謀畫殺害債主，未料在呂男及幫忙討債的天道盟角頭黃紹峻開車抵達現場時，許萬珍現身開槍卻擊斃黃男。刑事部份新北地院依殺人罪判許萬珍20徒刑，附帶民事賠償部份今日判賠779餘萬元。
54歲的許萬珍積欠經營賭場的呂男400萬賭債，他佯稱要先償還40萬元、每月固定還10萬元，去年與呂男相約9月1日晚間在新莊談判。
呂男為保安全，特別邀請天道盟角頭黃紹峻（35歲）開著賓士車載他到場，未料許萬珍卻是早就預謀要殺人躲債，見到車子剛抵達新莊中華路、自立街口，許萬珍就衝出朝車上開槍，一槍擊斃坐在駕駛座上的黃紹峻。
坐在副駕駛座的呂男見到許萬珍開槍殺人，嚇得趕緊奪車門而逃；許萬珍發現開錯槍、殺錯人，緊追在呂男之後連開8槍卻沒能槍殺債主，只得跨上機車逃逸。
警方獲報在2天後的凌晨攻堅許某五股藏身處，不費一槍一彈就把身穿內褲、還在睡夢中呂男逮獲。新北地院審結後，日前依殺人罪判許萬珍20徒刑，併科罰金新台幣8萬元。
黃男雙親及黃男死時新婚不到1個月的妻子、與前妻生下的16歲兒子，共同對許萬珍提出近2300萬元的民事索賠，新北地院審酌後判賠779萬餘元。本案可上訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。