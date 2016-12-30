當顧問比教頭久 郭總駕輕就熟

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郭泰源過去當過7年顧問，到富邦悍將擔任新職應可勝任。(資料照 鄭任南攝)

今年季後辭去統一獅教頭、現任經典賽中華隊總教練的郭泰源，確定應聘擔任富邦悍將球團顧問，這雖是他的新職，但在台當職棒隊顧問的年資，比當教頭久，應可勝任愉快。

郭泰源1997年底結束日職生涯返台，隨即被前台灣大聯盟網羅，擔任那魯灣職棒公司高級顧問，一當就是5年。

後來兩聯盟合併，他也在2006與2007年當了2年前誠泰Cobras球團顧問，顧問資歷累計7年。

郭泰源過去只在2004年與2005年，擔任2年誠泰Cobras總教練，加上今年領軍統一獅，生涯教頭總共才3年，沒有當顧問7年久。

他30日坦承，已決定擔任富邦悍將顧問，但雙方只有合作默契，當顧問後要作什麼事，等明年3月打完經典賽再細談。至於能給富邦悍將幫什麼忙？他說；「看球隊要什麼就作什麼事。」。

郭總表示，因為現在心思都放在經典賽，應該等打完經典賽才會向富邦悍將球團報到。

(中時電子報)