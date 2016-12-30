當顧問比教頭久 郭總駕輕就熟
今年季後辭去統一獅教頭、現任經典賽中華隊總教練的郭泰源，確定應聘擔任富邦悍將球團顧問，這雖是他的新職，但在台當職棒隊顧問的年資，比當教頭久，應可勝任愉快。
郭泰源1997年底結束日職生涯返台，隨即被前台灣大聯盟網羅，擔任那魯灣職棒公司高級顧問，一當就是5年。
後來兩聯盟合併，他也在2006與2007年當了2年前誠泰Cobras球團顧問，顧問資歷累計7年。
郭泰源過去只在2004年與2005年，擔任2年誠泰Cobras總教練，加上今年領軍統一獅，生涯教頭總共才3年，沒有當顧問7年久。
他30日坦承，已決定擔任富邦悍將顧問，但雙方只有合作默契，當顧問後要作什麼事，等明年3月打完經典賽再細談。至於能給富邦悍將幫什麼忙？他說；「看球隊要什麼就作什麼事。」。
郭總表示，因為現在心思都放在經典賽，應該等打完經典賽才會向富邦悍將球團報到。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。