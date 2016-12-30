碧潭水舞爆人潮 新店警元旦動員交管

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碧潭水舞自24日登場後，每天都吸引大量人車前往，新店警分局每天需派逾百警力疏導交通，在預估元旦假期將可能塞爆，警方表示，將加強動員進行交通疏導管制。

新店警分局今天表示，碧潭耶誕水舞音樂節24日平安夜登場後，每天傍晚都吸引大批民眾前往觀賞，也使得周遭交通面臨衝擊，警方每天晚上都派遣上百名警力疏導交通。

警方表示，明天起為元旦連續假期，預判各重要聯外道路將出現大量車流，為紓解車流，已規劃連續假期間實施一系列相關交通疏導管制措施。

警方表示，從碧潭西岸、碧潭橋、北新路、北宜路和安坑交流道等沿線道路，均規劃綿密交通疏導措施，並利用路口監視器系統，掌握連續假日時各路口車流狀態，以利第一時間再加派警力疏導。

警方也提醒用路人，當新烏路往新店方向車輛壅塞時，可行駛替代道路，由廣興路、康雅倫路、永興路等產業道路分流往新潭路、華城路，經安康路至安康交流道上國道三號高速公路。

北宜路（由坪林往新店方向）車輛壅塞時，可由長春路經新坡一街或能仁路匯入中興路至新店交流道，上國道三號高速公路。

新店警分局呼籲民眾，多利用公車或捷運等大眾交通工具前往碧潭東岸共襄盛舉，欣賞水舞之際，應遵守主辦單位工作人員及警方相關管制，除吊橋有人數總量限制，與河岸保持安全距離，才可確保生命、財產安全。1051230

(中央社)