澎湖海巡隊長調升 縣長贈榮譽縣民證

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第13巡防區召集人兼澎湖第八海巡隊長蔡勝利，榮升海巡總局後勤組，澎湖縣長陳光復頒贈榮譽縣民證，肯定在澎湖1年8個月任職的貢獻，也歡迎新任海巡隊長洪挬論（左）到任。中央社 105年12月30日

第13巡防區召集人兼澎湖第八海巡隊長蔡勝利，榮升海巡總局後勤組，澎湖縣長陳光復（左）頒贈榮譽縣民證，肯定在澎湖1年8個月任職的貢獻。中央社 105年12月30日

第13巡防區召集人兼澎湖第八海巡隊長蔡勝利，榮升海巡總局後勤組，澎湖縣長陳光復今天頒贈榮譽縣民證，肯定他在澎湖1年8個月任職的貢獻。

新任海巡隊長洪挬論今天陪同即將高升的隊長蔡勝利拜會縣長陳光復，預定在明年1月3日前往總局履新。

陳光復對第八海巡隊平日維護澎湖海洋資源及海上安全的付出與辛勞，表示肯定。感謝蔡勝利任職期間，為地方服務期與貢獻，並祝福步步高升。

蔡勝利在澎湖任職期間，帶領第八海巡隊在執行海巡任務方面，共驅離大陸漁船193船(其中處分11船次，罰鍰新臺幣1605萬)、救生救難22件43人、為民服務64件71人，並查獲違反漁業法13件13人等，績效卓著。1051230

(中央社)