飲食養生無不良嗜好 男竟罹大腸癌
台中市一名40歲男子飲食講究養生，也無菸酒檳榔等習慣，最近卻頻繁出現腹脹痛，且大便變細、體重減輕等情形，經台中醫院診斷竟已罹患大腸癌第4期。
衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科醫師許漢廷今天表示，這名40歲患者，過去身體健康並無任何病史，除了因工作因素經常熬夜以外，飲食部分倒是十分講究養生，也無抽菸、酗酒、嚼檳榔等習慣。
許漢廷指出，患者半年前開始出現腹脹及腹痛的情形，曾多次至診所就診並服用許多腸胃藥，但症狀始終沒有明顯改善。最近一個月以來，腹脹腹痛的情形愈來愈頻繁，且出現食慾不好、體重減輕、大便變細的情形，因而前來台中醫院肝膽腸胃科求診。
經許漢廷詳細詢問病史，發現患者母親曾罹患大腸癌已過世，且其阿姨也曾有大腸瘜肉的病史，隨即為患者安排無痛大腸鏡檢查，確定患者罹患大腸癌，而且腫瘤已經造成相當程度的大腸阻塞。再經進一步腹部電腦斷層掃描，更發現癌細胞已轉移至肝臟及多處腹腔內的淋巴結，分期上已屬於大腸癌第4期。
許漢廷表示，經會診大腸直腸外科及腫瘤科醫師後，立即為患者安排手術切除降結腸腫瘤、腹腔內淋巴結及轉移至肝臟的腫瘤，並緊接著安排標準的術後化療療程。
許漢廷指出，如果腫瘤生長在直腸或較遠端的大腸時，主要會出現血便、排便習慣改變、大便變細、有想排便但又排不乾淨的感覺等症狀，若腫瘤生長在較近端的大腸時因距離肛門口較遠，症狀可能較不明顯，甚至只以非特異性的腹脹腹痛、貧血、食慾下降、體重減輕等症狀來表現。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。