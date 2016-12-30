飲食養生無不良嗜好 男竟罹大腸癌

台中市一名40歲男子飲食講究養生，也無菸酒檳榔等習慣，最近卻頻繁出現腹脹痛，且大便變細、體重減輕等情形，經台中醫院診斷竟已罹患大腸癌第4期。

衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科醫師許漢廷今天表示，這名40歲患者，過去身體健康並無任何病史，除了因工作因素經常熬夜以外，飲食部分倒是十分講究養生，也無抽菸、酗酒、嚼檳榔等習慣。

許漢廷指出，患者半年前開始出現腹脹及腹痛的情形，曾多次至診所就診並服用許多腸胃藥，但症狀始終沒有明顯改善。最近一個月以來，腹脹腹痛的情形愈來愈頻繁，且出現食慾不好、體重減輕、大便變細的情形，因而前來台中醫院肝膽腸胃科求診。

經許漢廷詳細詢問病史，發現患者母親曾罹患大腸癌已過世，且其阿姨也曾有大腸瘜肉的病史，隨即為患者安排無痛大腸鏡檢查，確定患者罹患大腸癌，而且腫瘤已經造成相當程度的大腸阻塞。再經進一步腹部電腦斷層掃描，更發現癌細胞已轉移至肝臟及多處腹腔內的淋巴結，分期上已屬於大腸癌第4期。

許漢廷表示，經會診大腸直腸外科及腫瘤科醫師後，立即為患者安排手術切除降結腸腫瘤、腹腔內淋巴結及轉移至肝臟的腫瘤，並緊接著安排標準的術後化療療程。

許漢廷指出，如果腫瘤生長在直腸或較遠端的大腸時，主要會出現血便、排便習慣改變、大便變細、有想排便但又排不乾淨的感覺等症狀，若腫瘤生長在較近端的大腸時因距離肛門口較遠，症狀可能較不明顯，甚至只以非特異性的腹脹腹痛、貧血、食慾下降、體重減輕等症狀來表現。1051230

(中央社)