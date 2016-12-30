想像療癒心靈 張廖萬堅：文創厲害之處

「蛋黃哥懶得展」31日將在大台中國際會展中心開展，除展出蛋黃哥的日常生活外，另也結合多個台中知名景點，立委張廖萬堅表示，透過想像力來療癒心靈，這是文創厲害的地方！

「蛋黃哥懶得展」今天在大台中國際會展中心舉辦開幕記者會，記者會開始，魔術師帶來表演秀，精湛的魔術手法讓觀眾看得如癡如醉，最後魔術師巧手一變，變出一顆蛋黃，蛋黃人自蛋黃中蹦逆而出，現場響起如雷掌聲。

張廖萬堅表示，台中很適合發展文創，文創透過想像力來療癒心靈，他要來時心裡還想著，蛋黃哥可以展什麼？到了現場，發現蛋黃哥除展出他慵懶的日常生活外，還可跟台中多個景點結合，透過想像力療癒心靈，「這就是文創厲害之處！」

飛越文創股份有限公司總經理陳建霈表示，蛋黃哥懶得展的展期自31日至106年3月12日，31日開幕當天還將舉辦蛋黃哥的粉絲見面會，民眾可以和蛋黃哥本人一起拍照。

「蛋黃哥懶得展」以蛋黃哥的生活為主軸，揭露蛋黃哥的出生、三圍，以及蛋黃哥的初登場、履歷；並以早餐、午餐、晚餐以及下午茶，呈現蛋黃哥的一日生活；另還有蛋黃府、夜市、公園等打造出台式風味的蛋黃哥。

台中場更加入中部在地元素，包括蛋黃日月潭、東海教堂、台中火車站等等，希望帶給蛋黃哥粉絲們更多的親切感。1051230

(中央社)