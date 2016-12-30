孫立人給他巧克力 老樹下喚回憶

屏東縣政府文化處近期出版「人與樹的歲月之歌」，30日在充滿老樹的孫立人行館舉辦新書發表會。中央社記者郭芷瑄攝 105年12月30日

屏東縣政府文化處近期出版「人與樹的歲月之歌」，30日在充滿老樹的孫立人行館舉辦新書發表會。（屏東文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月30日

屏東縣政府文化處近期出版「人與樹的歲月之歌」，今天在孫立人行館舉辦新書發表會，70歲的呼冀光說，看到行館裡的老樟樹就會想起當年孫立人給他吃的巧克力滋味。

呼光冀的父親是孫立人的部下，小時候呼光冀時常跟著父親到將軍官邸，他說，當時官邸養了大象、馬、鹿等許多動物，孫立人有時會給他和哥哥巧克力，他至今每次只要到孫立人行館，看到還存活著的老樟樹，就會想到巧克力滋味。

鄰近屏東火車站的勝利崇仁眷村聚落擁有全國罕見的獨棟氣派日式官舍與老樹群落，屏東縣政府文化處透過作家郭漢辰與攝影許清河的採訪探尋，近期出版「人與樹的歲月之歌」，紀錄老樹與原眷村住戶的動人故事。

文化處處長吳錦發表示，勝利新村與崇仁新村在1928年陸續興建完成，2007年依據文資法登錄為歷史建築，這個園區包括珍貴的日式眷舍、綠意成蔭的老樹以及動人的故事，除了孫立人行館的大樟樹，還有文學家張曉風難忘的白玉蘭樹、許多眷戶都有的橄欖樹及各類果樹。

吳錦發說，因為這些老樹，園區裡有松鼠和貓頭鷹，將來可以辦理橄欖節、芒果節、老樹導覽小旅行、尋找貓頭鷹等各式活動，讓大家體會眷村園區的多元豐富。

作者郭漢辰表示，「人與樹的歲月之歌」分成「移動的鄉愁」、「記憶的年輪」與「人與樹的風景」3部分，書寫眷村人與樹最真摰的情感，也勾勒出這個地方的歷史遞變與世代交替。1051230

(中央社)