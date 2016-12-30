崇右烘焙教室開張 麵包王陳永信授課

崇右技術學院斥資千萬打造的麵包烘焙坊30日開張，由麵包王陳永信（圖）親自授課，從秤重、揉麵、塑形到送進烤爐，仔細逐一提點。中央社記者王朝鈺攝 105年12月30日

崇右技術學院斥資千萬打造的麵包烘焙坊今天開張，由麵包王陳永信親自授課，從秤重、揉麵、塑形到送進烤爐，仔細逐一提點。他說，即使學生以後不做麵包，也要培養良好品德。

烘焙教室開張第一堂課，教室裡擠得水洩不通，學生們專注地看著陳永信講解做麵包的步驟，麵粉、笑聲和汗水齊飛，費了好一番功夫麵包終於出爐，學生們拿在手中時，不禁開心地以「冠軍徒弟」自居。

陳永信帶著2015年世界麵包的冠軍殊榮載譽歸國，為國爭光的他，得獎以來受邀演講、活動代言不斷，來回兩岸當起空中飛人傳藝，崇右技術學院董事長林金水愛才惜才，笑稱以三顧茅蘆的精神，才讓出生基隆的陳永信，回到家鄉傳承技藝。

「這是人生的新階段」，陳永信說，以往在業界做麵包，現在為人師表，希望能從理論、實務雙管齊下，把所學傳授給學子，回想起10多年來做麵包的辛苦歷程，到現在仍是五味雜陳，也盼他的努力能帶給學生正面思考能量，「相信選擇、堅持選擇，最後所選擇的就會夢想實現」。1051230

(中央社)